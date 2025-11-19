"Hay gente que le debe plata": Los préstamos que se desconocían de la concejala desaparecida en Villa Alegre

19 nov. 2025 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un reportaje de Mucho Gusto sacó a la luz una nueva arista en el caso de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González, quien desapareció hace cinco meses, en la madrugada del 15 de junio, cuando retornaba a su hogar en su vehículo.

Entre los antecedentes que investiga la familia se encuentran préstamos de dinero en efectivo que la concejala habría realizado a distintas personas de la comuna, generando interrogantes sobre los montos involucrados y las circunstancias de estas transacciones.

Préstamo al alcalde Arturo Palma

Camila Gallegos, hija de la concejala, reveló en entrevista con el matinal que su madre “siempre anotaba sus cuentas en una libreta. Tenemos a ciertas personas que le deben plata y tenemos el respaldo de eso. Hasta el día de hoy estamos esperando que ellos se acerquen para ver si nace de ellos”.

Para la familia, un punto de partida en esta investigación está en los dichos del alcalde de Villa Alegre, Arturo Palma, quien reconoció públicamente haber recibido dinero de la concejala para financiar gastos de campaña electoral.

“Nos pareció extraño que mi mamá le haya tenido que prestar esa plata para que él se pudiera presentar como alcalde”, expresó Camila cuestionando esta transacción. Según la familia, se trató de medio millón de pesos que habría sido devuelto a la concejala. “En las cuentas, por lo menos, saldría que esa plata sí se devolvió”, precisó.

En esa línea, Camila aclaró cómo operaba su madre: “Mi mamá, cuando hacía estos préstamos, manejaba la plata en efectivo. Tenemos conocimiento que ella prestó dinero a ciertas personas, pero en verdad no tengo conocimiento cuánta gente habrá sido, sabemos que hay gente que le debe plata”.

Alcalde: "El peor error que yo pude haber cometido"

Al consultar directamente al alcalde sobre este préstamo, Palma reconoció la transacción, pero la caracterizó como un tema resuelto. “Son temas que están en el BancoEstado y no hay ninguna deuda que yo tenga con ella. Eso está todo, todo eso fue algo circunstancial, que un día se apretó y otro día se pagó”, señaló.

El jefe comunal también aclaró las circunstancias del préstamo: “Yo no recurrí a ella. Ella estaba en ese momento ahí y se acercó a hablar conmigo, cosa que es el peor error que yo pude haber cometido, porque yo tengo familiares con recursos”.

El alcalde mencionó un monto diferente a lo indicado por la familia: “Un millón y medio, porque otro millón y medio lo puso otra funcionaria”. Esta cifra triplica lo que la familia mencionó inicialmente.

La deuda de Rodrigo Cancino, administrador municipal

Otro de los préstamos que habría realizado la concejala involucra a Rodrigo Cancino, administrador de la Municipalidad de Villa Alegre, quien además fue identificado como una de las personas que vio por última vez a María Ignacia González la noche del 15 de junio.

Cancino relató los términos de su deuda: “Cuando yo viajé al extranjero, a quien yo le pedía dólares era a ella (concejala) y yo se lo devolvía. Le quedé debiendo 100 dólares porque lo cambié a euros, tengo los euros y tengo que cambiarlo a dólares. Ella manejaba dólares y, sí, me prestó dólares, y la hija también lo veía, también veía cuando yo le iba a dejar, le iba a devolver los dólares. Para no comprar, me los facilitaba ella”.

Aunque se trata de una deuda monetariamente menor, la familia de la concejala cuestiona la información proporcionada por el administrador. El punto de fricción radica en que Cancino nunca comunicó esta deuda una vez que desapareció María Ignacia González, a pesar de ser una de las personas que tuvo contacto con ella la noche de su desaparición.

Camila expresó su preocupación: “Tenemos el conocimiento, porque con mi hermana estábamos ese día cuando él vino a buscar esos dólares. No recuerdo si eran cerca de 800 dólares o 1.000, pero eso me llama la atención, que él en ningún momento nos dijo desde el comienzo 'chicas, yo le quedé debiendo esta plata y ahora se las doy a ustedes porque a ustedes les hace falta'”.