Joven conductor fallece tras chocar con un minibús estacionado en Teno

19 nov. 2025 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal accidente de tránsito se produjo la madrugada de este miércoles en la comuna de Teno, región del Maule, luego que un hombre falleciera debido a un choque entre un vehículo y un minibús.

¿Qué se sabe del accidente en Teno?

El hecho se registró a eso de las 03:40 en el kilómetro 0,7 de la Ruta J-440, en el sector de Comalle, cerca de un retén de Carabineros.

Por motivos que se investigan, un joven chileno de 25 años, de iniciales J.P.S.V., colisionó su automóvil con un minibús que se encontraba estacionado en la vía, sin ocupantes.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias.

La ruta se mantiene con tránsito restringido mientras se desarrollaban los peritajes. Desde Carabineros se recomendó a los conductores desplazarse con precaución en el tramo intervenido.