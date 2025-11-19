Ejercía en una universidad y tenía 41 años: ¿Quién era la profesora chilena que murió atropellada en EEUU?

19 nov. 2025 - 14:20 hrs.

Una chilena falleció la semana pasada a raíz de un accidente de tránsito en Carolina del Norte, Estados Unidos. La víctima perdió la vida en la localidad de Raleigh luego de que un conductor no respetara un ceda el paso, impactando a la mujer.

¿Quién era la chilena que murió en EE.UU.?

Medios internacionales indicaron que la víctima fue identificada como Natalia Duque-Wilckens, chilena de 41 años, veterinaria que ejercía como profesora asistente en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

La profesional desarrollaba sus funciones en el Departamento de Ciencias Biológicas del recinto educacional, donde era bastante respetada por sus colegas y por los estudiantes.

La aventura de Duque-Wilckens en tierras norteamericanas inició luego de que obtuviera su doctorado en la Universidad de Chile.

La Universidad Estatal de Carolina del Norte emitió un comunicado tras la muerte de la docente chilena, en el que señaló: "Lamentamos profundamente la pérdida de nuestra colega Natalia Duque-Wilckens y enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos".

Una imagen de la profesora chilena / ABC

¿Qué se sabe sobre el conductor?

El conductor que protagonizó el choque fue identificado como Jack Etheridge, de 19 años, quien se quedó en el lugar mientras llegaban los equipos médicos para asistir a la afectada.

El joven fue acusado del delito de homicidio culposo, una vez que documentos judiciales revelaran que el martes de la semana pasada giró en una calle sin respetar el ceda el paso.

Los estudiantes que estaban en los alrededores del campus universitario mencionaron en ese momento que existe una falta en el control de velocidad y problemas con la iluminación.

