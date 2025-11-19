Veterinaria chilena que hacía clases en EEUU muere atropellada: Camioneta no respetó paso peatonal
¿Qué pasó?
Natalia Duque-Wilckens, veterinaria y docente chilena, murió atropellada el pasado 11 de noviembre en Carolina del Norte, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su pareja a través de redes sociales, donde agradeció las diversas expresiones de apoyo y cariño a raíz de la tragedia.
"Estoy perdido en este momento. Pero los quiero a todos. Ella me enseñó a amar, ella me enseñó lealtad. Ella me mostró qué significa amar de forma incondicional", dedicó Trevor Huffman, novio de Natalia, en su publicación.
Un fatal accidente
De acuerdo a información recogida por Las Últimas Noticias (LUN), la chilena de 41 años de edad fue impactada por un vehículo particular cuando cruzaba Clark Avenue, cerca del campus de la universidad donde trabajaba como profesora asistente.Ir a la siguiente nota
El automóvil era conducido por un joven de 19 años de edad, quien actualmente permanece imputado por homicidio culposo luego de no respetar el paso peatonal. A raíz de esta presunta negligencia fue que Natalia resultó con heridas de gravedad, mismas que terminaron por costarle la vida.
Aun cuando ya llevaba años radicada en Estados Unidos, el Instituto Alemán de Frutillar le dedicó un emotivo mensaje de despedida. "Con profundo dolor, pero también con todo nuestro amor, les invitamos a acompañarnos en el último adiós a nuestra amada Natalia Desirée Duque-Wilckens; esposa, hija, hermana, nieta, tía, amiga, compañera, artista y científica creativa, mentora cariñosa y luchadora incansable por el cambio", expresó la institución.
Durante su carrera, luego de titularse como médico veterinaria en la Universidad de Chile, Natalia continuó con estudios en la Universidad de California y dedicó parte importante de su vida académica a publicaciones en neurociencia, inmunología y conducta animal.
