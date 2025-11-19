Carabineros rematará sus autos desde los $100.000: ¿Cómo participar en la subasta de los vehículos policiales?

19 nov. 2025 - 08:59 hrs.

Este miércoles 19 de noviembre, una casa de remates subastará autos que antes eran usados por Carabineros de Chile; por lo tanto, eran automóviles policiales cuya mayoría fue reacondicionada para ser conducida por el público general.

Durante el día, el procedimiento se realizará en dos locaciones distintas: 54 lotes serán rematados en Punta Arenas, comuna de la región de Magallanes. Mientras que con los segundos 65 lotes sucederá lo mismo en Santiago, Región Metropolitana.

El catálogo de la subasta está compuesto por vehículos como sedán, camionetas, motos, micros, buses, furgones y hasta camiones. Entre las marcas que más destacan están BMW, Chevrolet, Ford, Mercedes Benz, Hyundai, Nissan, Toyota, etcétera.

¿Cuáles son los autos de Carabineros que serán rematados?

La empresa que organiza la instancia es Remates Fuenzalida, con experiencia también en la subasta de motorizados de la Policía de Investigaciones. Para pujar en el evento, el usuario debe ingresar a esta página web para revisar el lote que le interesa y cumplir las condiciones de participación.

Estos son algunos de los autos, camionetas, motos y camiones de Carabineros que serán subastados (Fuenzalida Remates)

Como podrá apreciar, el rango de precios mínimos de los autos disponibles es relativamente acotado, pues va desde los $100.000 y llega a $1.000.000, dependiendo de en qué estado se encuentra el auto.

En ese sentido, los que tienen un valor mínimo bajo son aquellos destinados para el desarme o la chatarrería, de los que igualmente se les puede extraer una ganancia. Por el contrario, los que están a un precio mínimo más alto son modelos de alta gama, disponibles para la circulación.

Por cierto, la compañía organizadora enfatizó en que los artículos propios de los vehículos policiales (sirenas, balizas, entre otros) serán retirados antes de la venta y que los modelos no incluyen certificado de homologación.

¿Cómo participar en el remate de los autos de Carabineros?

Quienes estén interesados en la subasta, tras leer las condiciones que exige la puja de cada lote, deben depositar la respectiva garantía en la cuenta bancaria de Fuenzalida Remates (sus datos están en la página web).

Los montos de dicha garantía están asignados de la siguiente manera:

Hasta tres lotes se exige un depósito de $1.000.000

Hasta siete lotes se exige un depósito de $2.000.000

Hasta once lotes se exige un depósito de $3.000.000

Hasta quince lotes se exige un depósito de $4.000.000

Hasta veinte lotes se exige un depósito de $5.000.000

"Todos los pagos, transferencias bancarias, garantías y monto final a pagar, correspondientes a lotes subastados, deben realizarse desde cuentas bancarias a nombre del adjudicatario o empresa ganadora del remate. No se aceptarán pagos desde cuentas de terceros ni se facturará a nombre de terceros", precisó la organizadora.

Además del monto que se propone para quedarse con el lote, si la persona se lo adjudica, cabe recordar que también debe cubrir la comisión del martillero (6,5% más IVA), los gastos en el Registro Civil ($295.000 para autos y $265.000 para motos) y los gastos administrativos por lote ($95.000).

