Carabineros que resguardaban colegio en Ercilla fueron atacados con disparos: Desconocidos percutaron al menos 10 tiros
¿Qué pasó?
En horas de la noche de este viernes, funcionarios de Carabineros que se encontraban resguardando un colegio en la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía, recibieron disparos por parte de desconocidos a bordo de un auto.
El hecho ocurrió a eso de las 21:40 horas del viernes en el Colegio Santa Rosa, el que será recinto en el que se desarrollarán las elecciones Presidenciales y Parlamentarias este domingo 16.
Según información entregada por Carabineros, sujetos desconocidos a bordo de un vehículo color blanco, efectuaron 10 disparos aproximadamente para luego darse a la fuga.Ir a la siguiente nota
Pese a la cantidad de tiros, no hubo personas lesionadas ni tampoco funcionarios policiales heridos, mientras que, según constató la Asociación para la Paz y Reconciliación en La Araucanía Chile (APRA), "un dron no tripulado sobrevuela el sector para apoyar las labores de vigilancia y seguridad, mientras equipos policiales continúan resguardando la zona".
Noticia en proceso...
