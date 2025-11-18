El cambio sustentable que tendrá la Avenida del Mar en La Serena de cara al verano

18 nov. 2025 - 16:41 hrs.

Con la temporada estival a pocas semanas de iniciarse, los principales destinos turísticos del país comienzan a prepararse para recibir a los miles de chilenos que buscan disfrutar sus vacaciones. Entre los lugares más solicitados se encuentra La Serena, capital de la región de Coquimbo, que ofrece sus playas y sirve como punto de salida hacia otros atractivos.

Por esto, la Municipalidad decidió hermosear una de sus calles más reconocidas, la Avenida del Mar, que es visitada por miles de veraneantes cada día.

Cambio en la Avenida del Mar

La Serena se posiciona como la primera comuna del país en implementar un modelo integral de paisajismo sustentable en su borde costero. La iniciativa municipal en la Avenida del Mar busca reducir el consumo de agua en más de un 60% mediante un sistema de riego tecnificado por goteo compensado, único en la región.

El proyecto abarca el tramo entre el Reloj de Sol y Cuatro Esquinas, transformando más de 6.500 m² en jardines xerófitos con especies nativas y mediterráneas. Entre las plantaciones destacan lavandas, rayitos de sol, chaguales, docas, romeros y pitas, todas adaptadas al clima árido costero y resistentes al viento salino.

"Somos una zona desértica y debemos usar el agua con inteligencia. Este proyecto nos permite combinar belleza, eficiencia y sostenibilidad", explicó la alcaldesa Daniela Norambuena quien además enfatizó la importancia de embellecer la comuna de forma responsable con el medio ambiente.

Las obras incluyen gravilla decorativa, delimitaciones naturales, polines tratados y cuerda de yute, elementos que ayudan a conservar la humedad del suelo y reducir malezas. Estos componentes refuerzan el concepto sustentable mientras mejoran la estética del principal paseo costero de la ciudad.

Con esta intervención, La Serena se consolida como referente nacional en gestión hídrica urbana, un espacio que cada año recibe a miles de turistas y residentes. "La Serena florece junto al mar. Este es el camino hacia las ciudades del futuro", agregó la alcaldesa.