Con drones y apoyo de pescadores: Continúa búsqueda de joven argentino de 17 años desaparecido en playa de La Serena

18 nov. 2025 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

Las labores de búsqueda no se han detenido en el sector de la playa Cuatro Esquinas, en La Serena, región de Coquimbo, donde un joven argentino de 17 años permanece desaparecido desde la tarde de este lunes.

A primera hora de esta mañana, los equipos de emergencia retomaron el trabajo iniciado durante la noche, sin que hasta ahora exista una noticia positiva respecto de su paradero.

Trabajo nocturno y puesto de mando

En el lugar se instaló un puesto de mando que operó durante toda la noche, coordinando los esfuerzos de búsqueda mediante equipos en tierra y el uso de drones. Las tareas se reanudaron al amanecer, manteniendo el despliegue permanente en la zona costera.

Durante esta mañana, pescadores de la caleta cercana se sumaron nuevamente a las labores, colaborando en el rastreo mar adentro mientras continúan los esfuerzos del personal especializado en el borde costero.

Las condiciones de mar

Las labores de búsqueda podrían verse dificultadas por las condiciones del océano en la zona. Según explicó Alejandro Sepúlveda, periodista especialista en Meteorología de Mega, “hay un fuerte oleaje, hay harto viento... El tema es que no hay aviso de marejada, pero en sí, como está el surazo, ese viento de la alta presión agita las aguas del océano”.

“Puntualmente hay marejadas en rigor, aunque no hay un aviso generalizado, pero hay sectores más abiertos al viento, como es la Bahía de La Serena, en donde se genera gran oleaje, lo que dificulta, sin lugar a dudas, las labores de búsqueda”, agregó.

La desaparición del joven argentino

El adolescente desapareció alrededor de la una de la tarde mientras se bañaba junto a sus hermanos y primos que viajaron desde Argentina para vacacionar en La Serena.

El mar arrastró no solo al joven, sino también a otros tres bañistas, dos hombres y una mujer, quienes lograron ser rescatados con vida.

Hasta el momento, las operaciones continúan tanto en el mar como en la costa, mientras los equipos mantienen el despliegue en la zona con apoyo aéreo, marítimo y terrestre. No se ha informado de novedades sobre el paradero del joven, por lo que el operativo permanecerá activo durante la jornada.