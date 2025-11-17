Bañista de 17 años es arrastrado por el mar y está desaparecido en playa de La Serena

17 nov. 2025 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, en la playa Cuatro Esquinas de La Serena, en la región de Coquimbo, un bañista de 17 años de nacionalidad argentina fue arrastrado por el mar y actualmente se encuentra desaparecido. La situación generó un procedimiento en el sector por parte de personal de la Armada para poder dar con el adolescente.

¿Qué se sabe del menor que fue arrastrado por el mar?

Cerca de las 12:45 horas, un grupo de jóvenes, compuesto por tres hombres y una mujer, se estaban bañando en el mar cuando fueron arrastrados por la corriente.

Pese a que en esta época no hay salvavidas en la playa, un testigo se dio cuenta de lo ocurrido, llegando así hasta el lugar para prestar ayuda y logrando rescatar a tres de los afectados.

Por su parte, la Gobernación Marítima dispuso de la nave "Arcángel", en la que subieron a los bañistas rescatados.

Búsqueda de menor desaparecido

"Acá La Serena tiene clima especial, y hoy es un día caluroso, por lo cual muchas personas ingresan al mar para refrescarse, pero a la vez hay que tener mucha precaución porque estas no son playas aptas para el baño", expuso Sergio Órdenes, coordinador de playa y de Salvavidas de La Serena.

"Seguimos trabajando, tenemos salvavidas voluntarios que han llegado a la búsqueda y tenemos nuestra camioneta municipal haciendo una búsqueda completa de la situación", agregó.