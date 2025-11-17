Metro restablece el servicio en la Línea 1 tras cierre de estaciones que generó colapso en Santiago

17 nov. 2025 - 07:24 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, en plena hora punta, Metro de Santiago informó que debió suspender el servicio en cuatro estaciones de la Línea 1, situación que fue normalizada cerca de las 08:30 horas.

De acuerdo con lo reportado por el tren subterráneo, la medida se tomó debido a una persona en las vías.

¿Qué estaciones no están disponibles?

"Por persona en la vía, servicio en Línea 1 solo está disponible entre San Pablo a Los Héroes y Baquedano a Los Dominicos", detalló Metro.

En específico, las siguientes estaciones fueron cerradas:

La Moneda

Universidad De Chile

Santa Lucía

Universidad Católica

Debido a esta contingencia, el sistema RED dispuso buses de refuerzo en el eje Alameda-Providencia, entre Los Héroes y Tobalaba.

De todas formas, se generaron aglomeraciones en la Alameda, con personas caminando y paraderos de la locomoción colectiva completamente colapsados.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

