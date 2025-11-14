Transportistas de cuatro regiones terminarían con tarifas diferenciadas para estudiantes y tercera edad: ¿Cuáles son las razones?

14 nov. 2025 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante subsidio en materia de transporte es el que perderán ciudadanos de distintas partes del país. Esto, luego de que las asociaciones de dueños de buses de cuatro regiones anunciaran que decidieron no postular al subsidio estatal para tarifas diferenciales, el cual permite que estudiantes y adultos mayores puedan movilizarse a un precio menor que el resto de la población.

Se trata de los transportes rurales de Valparaíso (Cordillera), O’Higgins, Maule y Ñuble, sectores que a partir del 1 de enero dejarían de contar con este beneficio.

Las razones detrás de esta decisión

De acuerdo con lo consignado por el Diario Financiero, los gremios apuntan que, desde la aprobación de la Ley 20.378 de Subsidio al Transporte, los aportes estatales a esos servicios han quedado desactualizados respecto a la realidad actual del sistema.

Sin embargo, esta no es la única razón. Además, desde las entidades acusan que las autoridades no han cumplido a cabalidad su rol fiscalizador, asegurando que existe un escenario propicio para abusos con pases escolares caducados o incluso falsificados.

En ese sentido, agregan que en 2010 se amplió significativamente la base de estudiantes beneficiados por el subsidio, lo que aumentó la presión financiera sobre los operadores sin que el sistema fuera actualizado.

En concreto, las organizaciones reclaman que las contribuciones solo cubren el 20% en el caso de los adultos mayores, el 17% para estudiantes de educación superior, el 7% para estudiantes de enseñanza media, mientras que para los alumnos de educación básica los operadores deben cubrir el 100% del pasaje.

De todas formas, esto aún no sería una decisión definitiva. Los gremios han recurrido a las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y ya se habría establecido una mesa de diálogo donde buscarán actualizar la fórmula de los aportes estatales.

Todo sobre Transporte