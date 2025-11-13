Metro tendrá pasaje gratuito en elecciones: Conoce qué otros servicios no cobrarán el domingo

13 nov. 2025 - 15:00 hrs.

Metro de Santiago anunció una importante medida respecto a las elecciones de este domingo 16 de noviembre, jornada en la que los votantes elegirán al próximo presidente y parlamentarios que asumirán a partir de 2026.

Considerando que este proceso electoral es obligatorio y el alto flujo de votantes esperado, el tren subterráneo de la capital anunció que el pasaje será completamente gratuito durante toda la jornada electoral como medida de apoyo para facilitar la participación ciudadana.

Pasaje gratuito en Metro: ¿Cómo funciona?

Según Metro, para aplicar el viaje a costo cero, solo será necesario "mantener saldo en la tarjeta BIP! y pasarla por el torniquete, que marcará automáticamente costo $0".

Además, una medida adicional beneficia a quienes se desplazan en bicicleta: podrán viajar en Metro con su bicicleta durante toda la jornada electoral, facilitando las opciones de movilidad para los votantes.

Gratuidad en otros servicios de transporte

Al igual que en procesos electorales anteriores, tanto Metro como EFE serán completamente gratis durante la jornada. Los servicios de EFE incluyen el Tren Limache-Puerto en Valparaíso, así como los servicios de EFE Central y Sur.

Además, tendrán gratuidad un total de 2.695 servicios en zonas aisladas y rurales, incluyendo tanto servicios habituales como especiales dispuestos para la jornada electoral.

Según informó el Gobierno, se dispondrán 1.696 servicios especiales adicionales entre terrestres, marítimos y lacustres, gracias a un subsidio de más de 509 millones de pesos. Estos servicios especiales, sumados a los 999 servicios subsidiados habituales, darán un total de 2.695 servicios gratuitos durante la jornada en todo el país.

No ocurrirá lo mismo con los buses RED

Los buses RED que operan en la Región Metropolitana no tendrán gratuidad durante la jornada electoral. Sin embargo, con el fin de apoyar el traslado de votantes, habrá un incremento significativo de la flota operativa.

Se espera un aumento del 80% de la flota entre las 09:00 y las 14:00 horas, período de mayor flujo electoral. En total, al menos 5.000 buses estarán operando en la capital durante toda la jornada, garantizando mayor disponibilidad de transporte.

Recuerda: Este domingo 16 de noviembre el viaje será gratuito con motivo de las elecciones.



?Solo necesitas tener saldo disponible en tu tarjeta bip! para que el torniquete marque costo $0.



?Ese día también podrás viajar con tu bici. pic.twitter.com/9Nm0Mcppzj — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 13, 2025

