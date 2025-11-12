Subir saldo y hasta comprar pasajes de avión: Los cambios que tendría MetroMuv

12 nov. 2025 - 16:39 hrs.

¿Qué pasó?

Explosivo. Así podría catalogarse el avance de MetroMuv, la billetera digital lanzada por Metro de Santiago, que permite a los usuarios realizar múltiples operaciones, como pagar el transporte público con código QR, cargar saldo, hacer transferencias y comprar en comercios.

Cabe destacar que MetroPago, la empresa desarrolladora de MetroMuv, firmó una alianza con Visa y hace unos días estrenó su tarjeta prepago, disponible tanto en formato físico como digital.

La aplicación fue lanzada hace un par de semanas y, según sus desarrolladores, la ambición es grande: ya trabajan en nuevas mejoras y funcionalidades.

[sgteNota][id]1003[/id][idArt]505177[/idArt][/sgteNota]

En conversación con Diario Financiero, la gerenta general de MetroMuv, Carolina Iturra, señaló que el objetivo es que el usuario “no solo pueda pagar el metro y el bus, sino también el colectivo, el taxi, el bus interurbano y, en el futuro, incluso el pasaje de avión”.

La ejecutiva calificó el inicio del sistema como auspicioso: ya se acercan a las 100 mil descargas y, en un plazo de 12 meses, esperan alcanzar un millón de cuentas creadas.

Por ahora, el sistema seguirá funcionando bajo la modalidad de prepago. “El modelo de negocio es integrar y crear un ecosistema de transporte, no crecer en otras áreas. Metro no está pensando en convertirse en un banco”, aclaró Iturra.

Respecto al saldo máximo permitido en las cuentas (actualmente de $500 mil), la gerenta indicó que esperan aumentarlo dentro de un año. “Para eso debemos contar con la capacidad de reconocer al usuario mediante biometría; hoy solo trabajamos con Clave Única”, explicó.

En cuanto a la futura compra de pasajes de avión, adelantó que “la idea es que, dentro de la aplicación, así como puedes comprar un pasaje de bus, también puedas seleccionar desde qué aeropuerto quieres viajar, el destino —que por ahora será solo dentro de Chile— y tu asiento”.

Finalmente, Iturra reveló los planes a futuro: “Queremos lanzar el primer trimestre de 2026 una cuenta remunerada, para convencer a los clientes que hoy usan bip! de que les conviene más MetroMuv, porque el dinero crecerá y servirá para pagar transporte”.

Además, añadió que habrá incentivos para usar la aplicación, como pasajes gratuitos. “Al estar inscrito en MetroMuv se podrán acumular puntos para viajar gratis en el Metro”, concluyó.

Todo sobre Metro de Santiago