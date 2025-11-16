Candidatos a diputado por el Distrito 10: lista completa, comunas y cómo se vota
- Por Meganoticias
El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizan en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde el distrito 10 elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.
En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 10 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.
Candidatos a diputados en distrito 10
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Emilia Schneider Videla
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Gonzalo Winter Etcheberry
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|Lorena Fries Monleón
|Unidad por Chile
|Frente Amplio
|María Luisa Cordero Velásquez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Alejandra Placencia Cabello
|Unidad por Chile
|PC
|Helia Molina Milman
|Unidad por Chile
|PPD
|Jorge Alessandri Vergara
|Chile grande y unido
|UDI
|Claudia Ruz Rothen
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Javiera González Arenas
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Abigail Aburto Cárdenas
|Cambio por Chile
|Republicano
|Gino Lorenzini Barrios
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Víctor Jean Pierre Bonvallet Setti
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Juan Pablo Sáez Rey
|Chile grande y unido
|Independiente
|Macarena Zarhi Cordero
|Chile grande y unido
|Independiente
|Sandra Solimano Latorre
|Chile grande y unido
|Independiente
|Vicente Almonacid Heyl
|Chile grande y unido
|Independiente
|Antonio Arriagada Jure
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Claudia Yarela Ruiz Montecino
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Francisco Javier Estévez Valencia
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Gloria Carolina Pérez Sepúlveda
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Katherine Pérez Contreras
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Luis Mariano Rendón Escobar
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Marcia Soto Díaz
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Iraci Luiza Hassler Jacob
|Unidad por Chile
|PC
|Bárbara Brito
|PTR
|PTR
|Claudia Tassara
|PTR
|PTR
|Dauno Tótoro Navarro
|PTR
|PTR
|Fabián Puelma
|PTR
|PTR
|Joseffe Cáceres
|PTR
|PTR
|Julio Mancilla
|PTR
|PTR
|Valeria Yáñez
|PTR
|PTR
|Yamila Martínez
|PTR
|PTR
|Yuri Peña
|PTR
|PTR
|Ana María Hernández San Martín
|Unidad por Chile
|DC
|Evelyn Alejandra Hernández Flores
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Franco Javier Frías Gutiérrez
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Hans Alberto Marowski Cuevas
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Leticia del Carmen Araya Ahumada
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|José Toro Kemp
|Unidad por Chile
|PPD
|José Antonio Kast Adriasola
|Cambio por Chile
|Republicano
|Matías Bellolio Merino
|Cambio por Chile
|Republicano
|María Fernanda Villegas Acevedo
|Unidad por Chile
|PS
|Alejandra Pamela Jara Quiroz
|PDG
|PDG
|Andrea del Pilar Herrera Cachaña
|PDG
|PDG
|Bárbara Tania Molina Silva
|PDG
|PDG
|Betzabé Patricia Vigorena Núñez
|PDG
|PDG
|Francisca Andrea Acevedo León
|PDG
|PDG
|Francisco Javier Patiño Tobar
|PDG
|PDG
|Gianny Contenla Ojeda
|PDG
|PDG
|Jasmín Nicole Osorio Céspedes
|PDG
|PDG
|Karen Elizabeth Osorio Muñoz
|PDG
|PDG
|Francisco Orrego Gutiérrez
|Chile grande y unido
|RN
|Johanna Mariechen Olivares Gribbell
|Chile grande y unido
|RN
|María Jesús Schweter Cabezas
|Chile grande y unido
|UDI
|Belén Carvajal Zúñiga
|Partido Popular
|Alianza Verde Partido Popular
Cupos del distrito: 8
¿Cuándo son las elecciones?
- Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
- En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.
¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)
- Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
- Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
- El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.
Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.
Comunas del Distrito N°10
- Región: RM
- Comunas: Ñuñoa; Providencia; Santiago; Macul; San Joaquín, La Granja.
Paso a paso para votar
- Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
- Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
- Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
- Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
- Firma y huella en el padrón de mesa.
Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.
- ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
- ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.