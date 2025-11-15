"Un gran paso en la dirección correcta": YouTuber internacional elogia al tren "más rápido y avanzado" de Sudamérica

15 nov. 2025 - 23:46 hrs.

¿Qué pasó?

En su último video, el canal "Simply Railway", del YouTuber francés Thibault Constant, elogió al tren "más rápido y avanzado" de Sudamérica: el ferrocarril chileno que une Santiago y Chillán a 160 km/h.

"Un gran paso en la dirección correcta"

El registro publicado el viernes fue grabado hace unos días por Tomás, una especie de "corresponsal" de Constant en Chile; sin embargo, fue el YouTuber especializado en el mundo ferroviario quien analizó este servicio de la empresa EFE.

De acuerdo a la descripción, este viaje era especial porque "este tren es actualmente el más rápido de Latinoamérica, alcanzando velocidades de 160 km/h o 100 millas por hora".

"Sé que para los estándares internacionales no es muy rápido, pero es un gran paso en la dirección correcta", valoró Constant.

Lamentablemente, el recorrido sufrió un retraso por un robo de catenaria, los cables eléctricos que le dan energía al tren, obligando a realizar un trasbordo a buses entre San Fernando y Curicó.

"No culpo a EFE por los atrasos, ya que el robo de cables es, desafortunadamente, algo común. Mantener 400 km de vía electrificada en óptimas condiciones con esta amenaza constante no es una tarea fácil", sostuvo sobre este problema que incluso es habitual en las redes europeas.

Dejando de lado este inconveniente, el YouTuber elogió la calidad y comodidad del tren de origen chino y la gran afluencia de pasajeros. Sin embargo, criticó que el servicio solo tuviera tres salidas al día y que no combinara adecuadamente en Talca con el buscarril a Constitución.

