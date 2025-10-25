Trenes brasileños de EFE inician sus pruebas dinámicas: Conoce cómo son los nuevos buscarriles del Ramal Talca-Constitución

25 oct. 2025 - 16:37 hrs.

¿Qué pasó?

El viernes 24 de octubre, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) inició las pruebas dinámicas de los nuevos buscarriles de origen brasileño que llegan a renovar la flota del histórico Ramal Talca-Constitución, en la región del Maule.

Pruebas dinámicas en el Ramal Talca-Constitución

Durante un par de meses, los nuevos trenes fabricados por Marcopolo Rail serán sometidos a viajes por la ruta de 88 kilómetros entre la capital maulina y la costa de la región para comprobar así la performance de los equipos antes de que comenzar los viajes regulares.

"Las pruebas se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y nos permiten evaluar el funcionamiento integral de los nuevos trenes, avanzando así hacia su puesta en marcha oficial prevista para finales de este año 2025", informó EFE en sus redes sociales.

¿Cómo son los nuevos trenes brasileños de EFE?

Los tres nuevos trenes brasileños llegaron a Chile entre abril y julio de este año para reemplazar a los buscarriles Ferrostaal que viene operando desde los años 60 y que fueron declarados monumentos nacionales en 2007.

Estos nuevos convoyes tienen una serie de características que buscan hacer más cómodo el viaje que recorre 11 estaciones, como por ejemplo contar con baños, aire acondicionado o puertos USB.

Otra de las novedades son sus cabinas bidireccionales, cuestión que dará más eficiencia al servicio al evitar tener que utilizar tornamesas para invertir la marcha de los trenes en las estaciones terminales.

Los trenes tienen además una velocidad de 80 km/h y capacidad para 80 pasajeros sentados en asientos ergonómicos y otras 140 personas que pueden viajar de pie. Además, cuentan con accesos universales y espacios para personas con movilidad reducida.

Conoce los nuevos buscarriles de EFE

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EFE Central (@efecentral)

Todo sobre Trenes de Chile