Crimen de Krishna Aguilera: Fiscal afirma que detenidos tienen "pacto de silencio" para no revelar quién la mató

14 nov. 2025 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal Marcos Pastén, jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, se refirió a las detenciones de dos nuevos implicados en el crimen de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años asesinada a comienzos de octubre y encontrada tras 22 días desaparecida en el sector de Catemito, en Calera de Tango, Región Metropolitana.

Uno de los capturados es apodado "El Krosty", quien habría tenido una participación directa en el homicidio. Las pericias lograron posicionarlo en el lugar donde fue sepultada la víctima, en la ladera del Cerro Chena, donde fue hallada el 26 de octubre.

El otro detenido fue identificado como Kevin, quien se entregó en un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) en compañía de su abogada y familiares, debido a que pesaba una orden de detención en su contra.

¿Qué dijo el fiscal sobre los nuevos detenidos?

El persecutor aseguró este viernes que hay un "pacto de silencio" entre los involucrados en el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera para no revelar quién fue el que la mató. Lo que sí está claro, es que todo habría sido planificado por Juan Beltrán, un conocido traficante de San Bernardo, quien es el principal imputado del caso y que está en prisión preventiva.

Pastén afirmó que "nadie va a decir, de ellos, quién fue el que realmente la mató". En ese sentido, aclaró que todo indica que no todos "tienen el mismo grado de participación", ya que existen "distintas participaciones en la comisión de este delito".



"Hay personas que participaron en la planificación, otros que facilitaron los medios, otros que ejecutaron y otros que además participaron en la inhumación ilegal; ya son nueve las personas que nosotros hemos logrado, junto con la PDI, detener con ocasión de estos hechos", expuso.

El asesinato de Krishna habría sido una venganza de Beltrán, quien la culpó como responsable de una quitada de droga. De acuerdo con el Ministerio Público, el principal imputado utilizaba a mujeres jóvenes para traficar y actuó con extrema violencia cuando la joven decidió apartarse del grupo, planeando con detalle su homicidio.