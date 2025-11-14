¡Talca lo hace de nuevo!: Así es el completo gigante que pesa más 2 kilos y tiene ocho vienesas

14 nov. 2025 - 08:13 hrs.

¿Qué pasó?

No bastó con los completos mojados, ni con el intento del "completo más grande del mundo", ahora Talca va un paso más allá y vuelve a hacer noticia con un completo gigante que pesa más de dos kilos y tiene ocho vienesas.

El nuevo completo gigante de Talca

Los encargados de viralizar esta nueva preparación XXL son el local La Mona Popular y Roque Arcos, quien se denomina en sus redes sociales como el "creador del completo gigante".

La receta de este completo, que pesa más de 2 kilos, incluye ocho vienesas, cerca de 1 kilo de palta, otro kilo de tomate y una abundante cantidad de la infaltable mayonesa casera.

En cuanto al pan, este es de tipo artesanal y por su tamaño debe ser horneado en un horno especial para pizzas, otro de los platos en los que se especializa el local.

Si bien el completo gigante ya lleva algunos meses en la carta, ha sido en el último tiempo cuando comenzó a viralizarse debido a personas que comparten en redes sociales la sorpresa que se llevan al ver las dimensiones de la preparación, que incluso es usada como "torta de cumpleaños".

El platillo que muchos califican como "un manjarsh" tiene un precio de $9.000 y se puede disfrutar en sus versiones "tradicional" e "italiana" en el local ubicado en calle 5 Sur 2071 de la capital regional del Maule.

