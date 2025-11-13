Realizan nuevas pericias en casas de Eduardo Cruz-Coke y su hermana en La Reina: "Por algunas dudas que tiene la defensa"

13 nov. 2025 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

Hasta la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana, llegó durante la mañana de este jueves personal de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar pericias por el triple crimen del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus mellizos de 17 años.

Los trabajos de funcionarios especializados se llevan a cabo en un terreno ubicado en calle La Cañada, donde están emplazadas las viviendas de la víctima —donde fue encontrado sin vida junto a sus hijos—, y de su hermana, Trinidad Cruz-Coke, quien se encuentra en calidad de imputada en el marco de la investigación.

Su esposo, Jorge Ugalde, en tanto, permanece en prisión preventiva, apuntando como el principal responsable del triple asesinato de su cuñado y sus dos sobrinos. De acuerdo con los antecedentes del caso, habría perpetrado el crimen en el mismo terreno familiar.

¿Qué dijeron desde la PDI por las pericias?

La subcomisaria Konny González, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana, señaló que "lo que se están realizando son diligencias solicitadas por parte de la defensa, son parte del proceso investigativo y precisamente también por mantener la imparcialidad de toda la investigación que se está llevando a cabo".

"Son diligencias que se han realizado tanto en el domicilio de los fallecidos como en el de los imputados", agregó, detallando que "en el interior del inmueble se encuentra únicamente el abogado defensor con un familiar representante de los imputados, y también contamos con la presencia del fiscal".

¿Qué dijeron desde la Fiscalía por los trabajos?

Por su parte, el fiscal Francisco Lanas, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, expuso que las pericias "son complementarias al trabajo del sitio del suceso ya realizado".

En ese sentido, consignó que se trata de un "levantamiento fotográfico por algunas dudas que tiene la defensa, por eso vinimos todos los intervinientes al lugar, para cubrir toda duda en cuanto a la secuencia de los hechos", sobre la base del "principio de objetividad del Ministerio Público de cumplir todas las diligencias que permitan acreditar la participación de una persona o también descartar".

"Es solamente levantar evidencia que la defensa estima importante para ellos, quedan un par de horas más (de trabajos) para fotografías, principalmente", concluyó el persecutor.