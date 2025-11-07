"Una situación excepcional": La explicación del SML por tardanza en identificación de estudiante de la Universidad de Chile

07 nov. 2025 - 05:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Médico Legal (SML) explicó la tardanza en el reconocimiento del cuerpo de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de Sociología de la Universidad de Chile, quien se encontraba desaparecido desde el 21 de agosto de este año.

El fallecimiento del joven fue confirmado el miércoles por la Facultad de Ciencias Sociales de su casa de estudios. El jueves, en tanto, se supo que sus restos habían permanecido todo este tiempo -mientras su familia y autoridades lo buscaban- en dependencias del SML de la Región Metropolitana, luego de que se quitara la vida en el Metro el mismo día en que se le perdió el rastro.

¿Qué dijeron desde el SML por el estudiante fallecido y desaparecido por más de 2 meses?

A través de un comunicado, desde el SML señalaron que el "cuerpo del fallecido ingresó al Servicio Médico Legal con fecha 21 de agosto de 2025, por orden de la Fiscalía de Ñuñoa".

"La autopsia se realizó el día 22 de agosto de 2025, iniciando los procedimientos relacionados con determinar causa de muerte e identificación, enviándose las huellas dactilares para cotejo de identidad con el Registro Civil e Identificación", añadieron.

Asimismo, mencionaron que el 15 de septiembre, el SML Metropolitano "reiteró consulta de identidad respecto del fallecido, en ese momento en condición de NN, manteniéndose bajo custodia en estas dependencias".

Registro Civil confirmó identidad a SML el martes 4 de noviembre

El 4 de noviembre, sumaron, el Registro civil entregó "respuesta con confirmación de identidad del fallecido como L.F.C.G, siendo informado a las instancias correspondientes. Al día siguiente se iniciaron los trámites de retiro con los familiares, siendo entregado este jueves 6 de noviembre".

"El SML realizó, en tiempo y forma, los procedimientos establecidos, incluyendo autopsia, envío de informes a Fiscalía y solicitud de chequeo de identidad. Los tiempos de espera en esta identificación se debió a una situación excepcional, pues lo habitual es la entrega en no más de 48 horas", concluyeron.