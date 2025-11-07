Seis lesionados deja grave accidente de tránsito entre tres camiones y un auto en autopista General Velásquez

07 nov. 2025 - 05:12 hrs.

¿Qué pasó?

Seis personas resultaron lesionadas en un grave accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este viernes en la autopista General Velásquez, en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, en el siniestro vial se vieron involucrados tres camiones y un automóvil. Se produjo a la altura de la avenida San Pablo, donde se mantienen trabajos para despejar la vía, los que se espera concluyan durante la mañana.

¿Qué dijeron desde Carabineros por el accidente?

El capitán Luis Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Occidente, detalló que "un primer camión, por causas que se desconocen, habría perdido el control del móvil y volcado en el lugar. Este vehículo transportaba gravilla, la cual quedó esparcida en la autopista General Velásquez".

En vista de lo anterior, "un segundo camión frena en el lugar y un tercer camión que lo antecedía, a raíz de que por la distancia no alcanzó a frenar, impactó a un vehículo menor y al segundo camión por la parte posterior", agregó.

El oficial de Carabineros consignó que los seis heridos corresponden a "dos menores de edad, de entre 3 y 8 años, y cuatro personas adultas, todos con diferentes tipos de lesiones", aunque afortunadamente "sin riesgo vital", destacó.