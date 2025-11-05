"Un desagrado": Ángela Vivanco se refiere a la detención de su pareja tras entregarse a Carabineros

05 nov. 2025 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó el hecho de que su pareja, Gonzalo Migueles, se haya entregado a Carabineros por su presunta participación en el nombramiento irregular de fiscales, jueces, notarios y conservadores, por lo que Fiscalía investiga eventuales delitos de cohecho y lavado de activos.

La exautoridad del máximo órgano judicial fue abordada tras salir de su domicilio, donde al ser consultada por la detención de su cónyuge dijo que la situación es "un desagrado".

¿Qué dijo Ángela Vivanco por la investigación contra su pareja?

Respecto a la imputación por cohecho que pesa sobre su pareja, Ángela Vivanco recalcó que "en primer lugar, hay que tener acceso a la carpeta, porque no tenemos hace cinco meses acceso a la carpeta investigativa. Entonces, ni él ni yo ni nadie de la gente que pueda aparecer involucrada en esto tiene noticia de lo que hay adentro".

Luego, la exautoridad del Poder Judicial afirmó que ella no ha sido citada a declarar luego que su cónyuge se entregara. "Todo lo que hemos recibido ha sido información más bien de la prensa", dijo la exmagistrada.

Ante las consultas por la causa judicial en la que se ve envuelta, Ángela Vivanco dijo: "Podemos hablar cuando tengamos acceso a la información".

Ángela Vivanco está vinculada en el caso denominado "Muñeca Bielorrusa", donde la empresa consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec (CBM) obtuvo un fallo de la Corte Suprema que obligó a Codelco a pagar sumas por más de $17 mil millones. Esto, tras revertir una decisión anterior de la Corte de Apelaciones.

