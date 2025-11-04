Así está el Hotel Principado de Asturias: Comienza su reconstrucción tras seis años cerrado

04 nov. 2025 - 21:28 hrs.

¿Qué pasó?

Después de seis años de cierre total, el Hotel Principado de Asturias, ubicado en la comuna de Providencia, comenzó oficialmente su proceso de reconstrucción.

El recinto, uno de los más afectados por los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019, busca volver a abrir sus puertas en 2026 y recuperar su rol dentro del corazón turístico de Santiago.

Un hotel con historia

El Hotel Principado de Asturias abrió en 1992 con una propuesta inspirada en la hospitalidad española. Con 82 habitaciones y una categoría de cuatro estrellas, se transformó en un punto de referencia para turistas nacionales y extranjeros por su ubicación cercana a Plaza Baquedano.

Sin embargo, su funcionamiento se vio interrumpido durante las manifestaciones de 2019, cuando el edificio fue completamente saqueado y destruido.

“Estábamos con mi hermano y nos llamó el gerente de turno que los habían rociado con bencina y que le habían dicho que tenían que dejar el hotel”, relató Juan Carlos Torre, socio del hotel.

El daño y la pérdida

El recinto familiar sufrió destrozos totales en sus instalaciones. “El primer lugar a donde entraron fue a la recepción, ahí destrozaron todo, entraron con elementos contundentes, y por las ventanas que hay en el restaurante, que eran varias, tiraron todo el mobiliario existente para poder encender barricadas afuera”, agregó Torre.

Tras el ataque, el edificio quedó inhabilitado y permaneció cerrado durante seis años, marcando uno de los períodos más difíciles para la familia propietaria.

El renacer del hotel

Pese a las pérdidas, la familia Torre decidió iniciar los trabajos de reconstrucción. Las obras comenzaron recientemente y apuntan a reabrir el hotel en 2026, con la esperanza de volver a impulsar el turismo en el sector.

Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) destacaron la importancia de este proceso.

“Desde Fedetur valoramos enormemente que el hotel Principado de Asturias reabra sus puertas al público general. Esta es una demostración más de la resiliencia que ha tenido la industria turística después de haber sido tan golpeada tanto por el estallido como por la pandemia”, señaló Mónica Zalaquett, presidenta del gremio.

Una historia de familia y barrio

La reconstrucción no solo busca devolver al hotel su actividad, sino también honrar el legado familiar.

“Yo nací y me crié acá, mis hermanos también, y la verdad es que tenemos un sentimiento de deuda con el barrio, de deuda con el esfuerzo y trabajo con el legado de mi padre, entonces para nosotros es imposible dejar esto morir y vamos a luchar hasta el final”, expresó Juan Carlos Torre.

El Hotel Principado de Asturias fue el último de los recintos de la familia Torre en ser reparado. Su regreso marcará el cierre de un ciclo que combina esfuerzo, memoria y el deseo de reactivar la vida turística en un barrio emblemático de Santiago.