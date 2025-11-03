Anuncian que el tren más rápido de Sudamérica ya no estará en Chile: Alcanzará los 350 km/h y conectará importantes ciudades

03 nov. 2025 - 18:02 hrs.

El panorama del transporte de alta velocidad en Sudamérica está próximo a cambiar radicalmente. Mientras Chile hace más de un año inauguró el servicio expreso que une Santiago y Chillán, catalogado como el más rápido y moderno de Sudamérica, Brasil ha anunciado la reanudación de un ambicioso proyecto que promete superar con creces este hito, estableciendo un nuevo estándar de velocidad en el continente.

Se trata del proyecto "Tren de Alta Velocidad" o TAV, capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora (km/h).

Hasta ahora, el liderazgo en velocidad de la región lo ostenta el servicio de EFE Trenes de Chile, cuyos equipos BMU, puestos en marcha en enero de 2024, fueron inaugurados para alcanzar comercialmente los 160 km/h. Este servicio, que inicialmente conectó Santiago y Curicó en dos horas, se ha ido ampliando gradualmente, llegando a Chillán el 18 de abril del mismo año.

Reducción de tiempos de viaje

El proyecto brasileño, que busca conectar Río de Janeiro, Sao Paulo y Campinas, plantea un desafío de infraestructura sin precedentes en América del Sur.

El TAV reduciría el tiempo de viaje entre estas metrópolis a solo 1 hora y 45 minutos, cubriendo un recorrido de 510 kilómetros. Según el medio local Diário do Litotal, esto colocaría a Brasil en la misma categoría que las potencias ferroviarias como Japón, Francia y España.

¿Cuándo estaría operativo el tren de alta velocidad de Brasil?

La ambiciosa obra ferroviaria busca aliviar la congestión vehicular, considerando que el tramo que une a Río de Janeiro con Sao Paulo es uno de los más transitados de Brasil.

Se espera que los estudios de factibilidad en Brasil concluyan a fines de 2026. Si el cronograma se mantiene, las obras comenzarían en 2027 y la puesta en marcha del tren está proyectada para el año 2032.

Todo sobre Brasil