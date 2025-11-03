03 nov. 2025 - 15:40 hrs.

Cada vez son más las personas que usan scooters eléctricos para movilizarse. No solo han aumentado los propietarios de estos vehículos, sino que también la opción de arrendarlos ha hecho que los usuarios de este método de transporte se hagan más visibles en la ciudad.

La rapidez y la capacidad de movilizarse en trayectos no tan cortos de manera cómoda son algunos de los grandes factores que explican la popularidad de los scooters eléctricos.

De la misma forma, la opción de arrendarlos en distintas zonas de la capital, especialmente en el sector oriente, facilita el acceso a este tipo de transporte.

¿Cuánto cuesta arrendar un scooter eléctrico en Santiago?

De acuerdo con la marca Ecobot, que ofrece arriendo de estos equipos, el valor del alquiler de un Scooter N12 Pro varía según el tiempo que el usuario necesite el vehículo:

Valor diario: $6.900

Valor semanal: $42.000

Valor mensual: $150.000

Otra opción es hacerlo a través de Uber. En este caso, el costo del arriendo depende de lo que recorra el usuario con el scooter. Tiene un precio de desbloqueo del vehículo, y luego un costo que ronda los $175 pesos por minuto.

Un sistema parecido es el que tiene Woosh, una empresa destacada en el negocio de alquiler de scooters eléctricos. El servicio se gestiona a través de su aplicación y cuenta con planes de suscripción mensual, además de scooters disponibles en comunas como Las Condes, La Reina y Vitacura.

Todo sobre Transporte