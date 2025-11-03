Tragedia familiar: Niño de 11 años que murió en río de Tomé era hijo de hombre que falleció atropellado en junio

03 nov. 2025 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción provocó el caso de un niño de 11 años que murió ahogado el sábado mientras nadaba en un río del sector Los Quillayes, en Tomé. El pequeño se hundió por causas que se investigan y fue rescatado por personal de Bomberos, sin embargo, falleció en una posta de la comuna.

Con el correr de las horas se dio a conocer que el menor fallecido había sufrido hace pocos meses la muerte de su padre de nacionalidad haitiana, quien fue atropellado en Concepción, región del Biobío.

La muerte del padre

Según dio a conocer Radio Bío-Bío, en junio pasado el padre del menor se quedó en pana con su furgón en la Ruta 150, en las cercanías de la cárcel el Manzano.

En ese momento, otro conductor se detuvo a ayudarlo, sin embargo, a los pocos minutos ambos fueron arrollados por un bus de la línea Ruta Las Playas y fallecieron en el lugar.

" Estamos consternados por esta situación"

Tras conocerse la muerte del hijo, el alcalde de la comuna, Ítalo Cáceres, comentó al citado medio que "estamos consternados por esta situación. El municipio, su alcalde, está haciendo el apoyo emocional y social con sus profesionales y acompañando a la familia, a su madre".

Asimismo, la directora de Desarrollo Comunitario, María Bélgica Tripailaf, explicó que están apoyando a la madre del niño con un traductor, pues no habla español. "Nosotros nos haremos cargo de todo lo que tiene que ver con los gastos funerarios y apoyar la entrega del cuerpo del niño desde el Servicio Médico Legal, poniendo a disposición un trabajador social", añadió.

Por último, desde la Escuela de Cerro Estanque, en la que el pequeño cursaba sexto básico, emitieron un comunicado en el que expresaron su "más profunda tristeza y pesar ante el sensible fallecimiento de uno de nuestros estudiantes. Este doloroso acontecimiento afecta profundamente a su familia, a sus compañeros y compañeras de curso, y también a todo el personal de nuestra escuela".