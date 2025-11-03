Comerciantes ambulantes pagan millonario monto para operar en toldos azules de Meiggs: ¿Cuánto les cobran?

03 nov. 2025 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros y funcionarios municipales de Santiago retiraron el domingo nuevamente a trabajadores del comercio ambulante que la semana pasada habían regresado al barrio Meiggs con sus tradicionales toldos azules.

Este regreso del comercio ambulante trajo consigo una aparente nueva práctica en el sector: un supuesto cobro de $2 millones para los comerciantes que quieran instalarse a vender en un toldo azul.

$2 millones por vender en toldo

Según pudo ratificar el equipo de Mucho Gusto, una cuadra de la calle San Alfonso con la Alameda tenía demarcaciones con pintura en el piso con diferentes nombres de quienes serían las personas que "arrendaron" estos espacios.

En concreto, eran cerca de 30 a 40 toldos azules que se habían instalado la semana pasada, precisamente en temporada de Halloween.

Según explicó Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs, "en la mayoría de los casos, el que explota el espacio público con un puesto no es el que controla ese territorio, sino que tiene que pagarle a alguien más que lo controla. Estos fenómenos han aumentado progresivamente porque se han ido fortaleciendo estas organizaciones".

¿A quién se le paga?

Numi aclaro que existe un modelo de negocios en el que "hay una persona que controla el territorio. Esa es la definición del toldo azul, que no es un comercio ambulante ocasional, sino que es el control territorial por medio de la fuerza".

"Quien instala esos toldos es quien tiene el control y la capacidad de poner los nombres en la calle y mantenerlos. Esa persona es la que cobra, un arrendador. El arrendatario es el comerciante informal que quiere poner un puesto en la calle", añadió.

A juicio de Numi, las personas que arriendan los toldos "están al margen de la ley, podemos denominarlo como crimen organizado y además están armados".

En consecuencia, el dirigente aclaró que el objetivo del municipio es que en el plazo de un año se pueda recuperar la "Supermanzana de Meiggs" con la instalación de portones y guardias municipales que controlen el ingreso al sector.