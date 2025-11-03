Incendio en Zofri sigue activo: Seremi de Educación ordena medidas preventivas para establecimientos de Iquique y Alto Hospicio

03 nov. 2025 - 04:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Educación de la región de Tarapacá ordenó medidas preventivas a propósito del incendio que afecta desde la noche del sábado a dependencias de la Zona Franca de Iquique (Zofri).

A través de sus redes sociales, la entidad indicó que para este lunes 3 de noviembre se determinó la suspensión de actividad física para algunos establecimientos de las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

En detalle, la medida regirá "para las comunidades educativas que se encuentran ubicadas desde calle Manuel Rodríguez hacia el norte, en la comuna de Iquique, y en el sector El Boro de la comuna de Alto Hospicio", se indicó.

"Esta medida, establecida en coordinación con la Seremi de Salud, es de carácter preventivo y rige a partir del lunes 3 de noviembre para los niveles de educación parvularia, básica y media", agregó la Seremi de Educación.

Incendio en Zofri sigue activo

A más de 24 horas desde que comenzó, el incendio sigue activo, según confirmó durante la madrugada de este lunes el gerente general de Zofri, Felipe Albistur González, en la cuenta oficial de X de la empresa.

"Hemos estado presentes con el equipo de emergencias para apoyar en toda la logística y el suministro de equipos, para poder apoyar la labor de bomberos, para poder contener y controlar este siniestro. Tenemos un punto de riesgo", expresó, pero aseguró que "en las próximas horas esto ya debiese estar sin puntos de fuego".