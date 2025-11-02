Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Incendio afecta galpones de Zofri en Iquique: Bomberos declaró segunda alarma

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado se registró un voraz incendio en la Zona Franca de Iquique, el que ha movilizado a las compañías de Bomberos al lugar para combatir el fuego.

El siniestro afecta específicamente a la Manzana 23, en los galpones 7 y 8 del Recinto Amurallado de Zofri y voluntarios ya han declarado la segunda alarma de incendio.

Lo más visto de Nacional

¿Qué dijo Zofri respecto al incendio?

Desde la cuenta oficial de Zofri S.A. declararon que están, "coordinando las acciones necesarias junto a los equipos de emergencia y autoridades competentes, con el fin de resguardar la seguridad de las personas y las instalaciones".

Ir a la siguiente nota

A través de redes sociales se han compartido una serie de registros que dan cuenta de la gravedad del hecho y la gran magnitud de las llamas que han afectado al inmueble.

De momento, no se han registrado trabajadores, personas ni voluntarios de bomberos lesionados por el incendio.

Todo sobre Iquique

Leer más de

Notas relacionadas