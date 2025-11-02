Incendio afecta galpones de Zofri en Iquique: Bomberos declaró segunda alarma

02 nov. 2025 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado se registró un voraz incendio en la Zona Franca de Iquique, el que ha movilizado a las compañías de Bomberos al lugar para combatir el fuego.

El siniestro afecta específicamente a la Manzana 23, en los galpones 7 y 8 del Recinto Amurallado de Zofri y voluntarios ya han declarado la segunda alarma de incendio.

¿Qué dijo Zofri respecto al incendio?

Desde la cuenta oficial de Zofri S.A. declararon que están, "coordinando las acciones necesarias junto a los equipos de emergencia y autoridades competentes, con el fin de resguardar la seguridad de las personas y las instalaciones".

A través de redes sociales se han compartido una serie de registros que dan cuenta de la gravedad del hecho y la gran magnitud de las llamas que han afectado al inmueble.

De momento, no se han registrado trabajadores, personas ni voluntarios de bomberos lesionados por el incendio.

