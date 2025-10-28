Logo Mega

Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa el epicentro y la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este martes 28 de octubre, a las 18:13 horas, un temblor de magnitud 4,0 afectó a la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 31 km al oeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 103 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor

