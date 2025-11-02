Logo Mega

Balance carretero por fin de semana largo: Carabineros reporta 22 fallecidos y 166 conductores detenidos

Carabineros entregó este domingo su tercer balance carretero con motivo del fin de semana largo, reportando un total de 22 personas fallecidas a nivel nacional, 262 lesionados en accidentes y 166 conductores detenidos.

El Teniente Coronel, Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, fue el encargado de dar la vocería oficial.

El uniformado desglosó el total de detenidos de la siguiente manera: 

  • Conducir estado de ebriedad: 83
  • Conducir bajos los efectos del alcohol: 37
  • Conducir bajos los efectos de drogas: 46
  • Conducir a velocidad temeraria (198 km/h): 1
Además, expuso que fueron fiscalizados un total de 45.718 vehículos, se realizaron 10.951 exámenes y se produjeron un total de 421 infracciones de tránsito en este largo fin de semana (desde el jueves 30 de octubre al sábado 1 de noviembre).

