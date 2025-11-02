Detienen a hombre que tenía un mono capuchino enjaulado en su casa en Antofagasta: Lo compró en mercado informal

02 nov. 2025 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), logró la detención de un hombre por infracción a la Ley N° 19.473, correspondiente a la Ley de Caza, ya que tenía un ejemplar de mono capuchino en su casa en Antofagasta.

Fueron vecinos del sector los que alertaron de la presencia de un animal exótico, por lo que funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) acudieron al lugar y concretaron la detención del dueño.

Rescatan a mono capuchino en Antofagasta

Según pudo constatar la PDI, se trataba de un ejemplar de mono capuchino (Cebus Capucinus), el que estaba en buen estado de salud y que habría sido adquirido por el sujeto a través del comercio informal.

El individuo no puso oposición al momento de entregar al animal, es más, lo hizo de forma voluntaria mientras el primate se encontraba enjaulado con fruta en su interior.

Al respecto, el subprefecto Rodrigo Ortiz, jefe de la BIDEMA Antofagasta señaló que, "este tipo de situaciones no solo constituye un delito, sino que además pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales, y puede afectar los ecosistemas locales. Como PDI, mantenemos un compromiso permanente con la protección de la fauna silvestre y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente".

Las autoridades quedaron con el cuidado del mono y serán las encargadas de definir su traslado a un recinto especializado donde reciba los cuidados pertinentes.