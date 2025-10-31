Caso Julia Chuñil: Dictan prisión preventiva para madre e hijo acusados de amenazar a fiscal

31 oct. 2025 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Oriana Segovia Casas (56 años) y su hijo Víctor Ortega Segovia, tras ser detenidos en el marco de la investigación por las amenazas dirigidas a un fiscal que participa en el caso de la desaparición de Julia Chuñil.

Ambos fueron aprehendidos el jueves durante un operativo policial en su domicilio, donde Carabineros encontró armas, municiones y artefactos explosivos.

El hombre, de aproximadamente 30 años, también quedó en prisión preventiva por delitos de control de armas y explosivos, los mismos cargos que enfrenta su madre. Entre los ilícitos se incluyen tenencia de municiones, tenencia de armas, elementos para la fabricación de explosivos y la tenencia misma de estos materiales.

El magistrado Fabián Duffau fundamentó la resolución señalando que la prisión preventiva se dictó “por ser su libertad un extremo peligro para la seguridad de la sociedad, dado la amplia cantidad de armas, explosivos y municiones que se encontró en el domicilio”.

Las amenazas, según la investigación, habrían estado dirigidas al fiscal Jaime Calfil, quien forma parte del equipo del Ministerio Público que indaga la desaparición de Julia Chuñil, causa que lleva la Fiscalía Metropolitana Sur.

De acuerdo con los antecedentes, los mensajes intimidatorios fueron exhibidos mediante lienzos y carteles durante una movilización realizada a principios de octubre, convocada para exigir respuestas por la desaparición de la activista.