Estudiante de 13 años es apuñalado por su compañero en plena sala de clases en Futrono

30 oct. 2025 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave caso de violencia escolar se registró durante la mañana de este jueves en la comuna de Futrono, en la región de Los Ríos, donde un niño de 13 años fue apuñalado dentro de su colegio.

Según información preliminar entregada por el Ministerio Público, la agresión con arma blanca habría sido perpetrada por otro menor de edad de aproximadamente 13 años, estudiante de la misma escuela.

De hecho, de acuerdo a los antecedentes recabados hasta el momento, el ataque ocurrió al interior de una sala de clases y habría sido cometido por un compañero de curso de la víctima.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía por lo ocurrido en Futrono?

El fiscal Pierre Neira señaló que "la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional de Los Ríos tomó conocimiento de un hecho ocurrido al interior de un establecimiento educacional de Futrono, donde un niño de 13 años habría resultado herido con una arma blanca, lesiones que fueron causadas por otro menor de la misma edad".

"Se instruyó una orden de investigar a la SIP de Carabineros, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existen otras personas involucradas mayores de 14 años", agregó.

De todas formas, el persecutor advirtió que "en caso de confirmarse que los únicos participantes en el hecho son inimputables por tener menos de 14 años de edad, los antecedentes serán remitidos al Juzgado de Familia".