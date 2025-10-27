Intentó atropellar a su conviviente mientras escapaba: Rechazan prisión para hombre formalizado por femicidio frustrado

27 oct. 2025 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 47 años, de nacionalidad venezolana, fue formalizado por los delitos de femicidio íntimo en grado de frustrado y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) contra su pareja, una mujer de 45 años de la misma nacionalidad.

Los hechos ocurrieron en dos fechas de este mes de octubre en la comuna de Valdivia, región de Los Ríos, donde uno de los episodios más graves fue que el sujeto intentó atropellar a su conviviente mientras escapaba.

Hombre intentó atropellar a su conviviente en dos oportunidades

Según informó la Fiscalía de Los Ríos, el pasado 25 de octubre el hombre agredió con golpes en el rostro a su pareja, para después intentar atropellarla mientras buscaba refugio.

El fiscal Raúl Suárez dijo que la acción anterior se dio "en dos oportunidades, dirigiendo el mismo (vehículo) hacia el cuerpo de la víctima, quien logró en esta dos oportunidades esquivarlo".

Además, se reportó que la acción del sujeto fue frustrada gracias a la intervención de terceras personas que socorrieron a la mujer, quien huía a su domicilio para resguardarse.

Por otro lado, la Fiscalía informó que la víctima sufrió un episodio de VIF el pasado 5 de octubre, donde el hombre le causó lesiones leves en el rostro.

Agresor no quedó en prisión preventiva

Si bien en la audiencia se pidió la prisión preventiva del imputado, el tribunal no accedió a la petición del Ministerio Público.

Debido a lo anterior, la Fiscalía de Los Ríos interpuso una apelación verbal, quedando el hombre detenido en el Centro Penitenciario de Valdivia a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva si acoge el requerimiento del ente persecutor.

Todo sobre Policial