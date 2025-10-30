"Adiós y gracias": Reconocido bar de la comuna de Providencia anuncia el fin de sus operaciones

30 oct. 2025 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Fue a través de sus redes sociales que un reconocido bar emplazado en la comuna de Providencia anunció que este jueves 30 de octubre será el último día en que atenderán al público, situación que no dejó indiferentes a quienes solían visitar el lugar.

Con una imagen que versa "Adiós y gracias", el establecimiento dio a conocer la difícil noticia a sus seguidores. "Nos vemos hoy por última vez", dice la imagen.

Se trata de Bao Bar, un recinto conocido por tener proximidad con la cocina asiática, siendo, precisamente, los Baos su especialidad.

Sin embargo, el espacio también era un lugar propicio para consumir licores provenientes de distintas partes del mundo.

No dieron a conocer los motivos del cierre

En la escueta publicación en Instagram, el bar evitó referirse a las razones del cierre de sus puertas, dando espacio solo a agradecer a "todos nuestros fieles clientes que nos han acompañado a través de los años".

La imagen adjuntada en la red social, acumula centenares de comentarios, donde los usuarios lamentan el fin del comercio.

El establecimiento se ubica en Manuel Montt 925, Providencia, y el horario de atención durante su última jornada es de 17:00 a 01:00 horas.