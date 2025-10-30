Tiene un valor de casi $2 millones por metro cuadrado: Icónico edificio del centro de Santiago está a la venta

30 oct. 2025 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Para el año 2027 se espera que el Banco Santander traslade sus oficinas a un moderno edificio en Las Condes, un "campus urbano" de 12 pisos que encargaron a Territoria, los mismos desarrolladores del destacado Mercado Urbano Tobalaba (MUT).

Este traslado significará que el banco español desocupará sus oficinas en Santiago, específicamente en uno de los inmuebles más icónicos del centro capitalino: el Edificio Bandera 140, reconocible por su puente acristalado a 30 metros de altura.

Icónico edificio a la venta en el centro de Santiago

El Edificio Bandera 140 se encuentra en pleno barrio financiero del centro cívico de Santiago, a pasos de la Alameda, el Palacio de La Moneda y cercano a dos estaciones del Metro de Santiago. Además, cuenta con un helipuerto, algo poco usual en el centro de la ciudad.

"Este inmueble continúa siendo un patrimonio relevante, por lo que dicho proceso se desarrolla de manera planificada y en coherencia con su valor institucional", comentaron desde Santander a The Clinic.

En el mismo medio, la corredora GPS Property estimó que en el mercado las edificaciones de esta categoría rondan en un precio de 50 UF/m², o sea, $1.979.628, según el precio actual de la Unidad de Fomento.

Pese a que aún falta más de un año para que Santander desocupe su edificio matriz, ya son varios los interesados en adquirir el inmueble, tanto instituciones privadas como públicas.

