Supermercado con formato "hard discount" abre dos nuevas sucursales en Santiago: ¿Dónde están ubicadas?

30 oct. 2025 - 15:38 hrs.

Poco más de dos meses lleva funcionando en Chile la primera sucursal del supermercado Mass, de origen peruano y cuya propuesta de valor consiste en "los precios más bajos" y cerca de los usuarios, en el sentido de que sus locales se ubicarán en sectores con altos niveles de tránsito.

Bajo la administración de InRetail, el nuevo actor del rubro funciona bajo la modalidad de "hard discount", es decir, su amplio surtido de productos está a un valor más conveniente para el bolsillo, en comparación a los que poseen las cadenas tradicionales.

Las categorías que componen su oferta son panadería, lácteos, congelados, bebidas y licores, mascotas, snacks, cuidado personal, aseo y limpieza, entre otros.

Las dos nuevas tiendas que abrió Mass

Recordar que la empresa llega bajo el paraguas de Intercorp, holding que en octubre de 2024 compró la famosa cadena de supermercados Erbi. Por lo mismo, se espera que todas las tiendas que antes la albergaban, a lo largo de todo el país, pasen a ser de Mass.

Hasta ahora, esa ha sido la lógica. Tras la inauguración oficial de su primer recinto, ya van más de una decena de recintos abiertos.

En los últimos días, la marca informó que cortó la cinta de dos nuevos locales: en Gran Avenida 8101, La Cisterna y en Mayor Abe 3145, Macul.

Todas estas tiendas tienen dos elementos en común. Son exsucursales de Erbi y tienen el mismo horario de atención: de lunes a sábado, entre 8 y 21 horas; y domingos y festivos, de 9 a 21 horas.

