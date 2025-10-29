Supermercado mayorista abre nueva sucursal en Santiago: ¿En qué comuna está ubicada?

29 oct. 2025 - 06:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida marca de supermercados de formato mayorista abrió su primera sucursal en una importante comuna de Santiago. Se trata de Alvi, firma ligada a SMU que, con este hito, alcanza su vigésima segunda tienda en la Región Metropolitana.

Esta nueva sucursal está ubicada en la comuna de Quinta Normal, más específicamente en Av. Joaquín Walker Martínez 1620.

El nuevo local cuenta con una superficie de aproximadamente 1.160 metros cuadrados, ocho cajas de funcionamiento y una dotación de 39 personas.

Al respecto, Francisco Gaete, gerente del formato Alvi, destacó que con esto "queremos estar más cerca de nuestros socios comerciantes de Quinta Normal, y por ello hoy inauguramos este local para ayudarles a potenciar sus negocios, ofreciéndoles una mejor experiencia de compra de la mano de un gran surtido de productos y mayor conveniencia".

Planean nuevos locales

Esta tienda es la segunda inaugurada en 2025, avanzando en el plan de crecimiento orgánico de la compañía, y totalizando 38 locales a lo largo de Chile, con una cobertura que abarca desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos.

Sumado a lo anterior, durante el reciente Encuentro de Socios Alvi realizado en el Movistar Arena, se anunció la adición de 19 locales más en lo que queda del año, incluido uno en Punta Arenas, con lo cual el formato mayorista cerrará este 2025 con 57 locales.

Por su parte, Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, aseguró estar "contenta y agradecida" por la llegada de este nuevo local, agregando que "está en un lugar céntrico de la comuna, es una muy buena noticia para los vecinos y las vecinas, así también para la red de comerciantes locales de la comuna, que son fundamentales para los barrios".

Todo sobre Supermercados