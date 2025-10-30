En prisión preventiva queda hombre que apuñaló a su exesposa en La Florida: Tenía tres condenas por violencia contra ella

30 oct. 2025 - 14:50 hrs.

En prisión preventiva quedó este jueves el exmarido de una técnico en párvulos funcionaria de un jardín infantil Junji, luego de apuñalarla 12 veces el pasado viernes a la salida de su trabajo mientras esperaba locomoción en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó al detenido —capturado el miércoles— por los delitos de femicidio frustrado y amenazas, razón por la cual el 14° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la máxima medida cautelar y fijó un plazo de investigación de 120 días.

Según estimó el tribunal, la prisión preventiva se justifica por el peligro que representa el agresor para la seguridad de la víctima, su familia y la sociedad, considerando que incluso mantiene amenazados de muerte a sus hijos en común. De hecho, en su contra pesaba una orden de alejamiento que no impidió el ataque a su exesposa y, además, registraba tres condenas previas por violencia de género en su contra.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía por el femicidio frustrado?

La fiscal jefa de Género, Carolina Remy-Maillet, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, detalló que el hombre "tenía tres condenas por delitos del mismo tipo, lesiones, amenazas y desacatos en perjuicio de la misma víctima. Esto se detona dado que la víctima logra obtener el divorcio y él, arrebatado ante esta situación y previo a amenazas de concretar un femicidio, concurre, la aborda en la vía pública y es donde la ataca brutalmente".

Además, reveló que a los hijos en común fruto del matrimonio "también los tiene amenazados de muerte", a quienes aquel día del ataque, a través de mensajes de audio, "les señala una hora antes que va a concurrir a la salida del trabajo de la víctima y que la va a acuchillar, y lo reitera en varios audios. Eso da cuenta de una premeditación conocida, que es lo que reconoció su señoría cuando otorgó la prisión preventiva".

"Como esto ocurrió en la vía pública, afortunadamente la víctima fue socorrida por los mismos transeúntes. Pasó una ambulancia que la pudo llevar inmediatamente al hospital más cercano y testigos presenciales vieron toda la conducta del imputado. Además, casualmente, al menos uno de ellos los conocía porque eran vecinos y logró identificar tanto a la víctima como al imputado. Por lo tanto, no hay duda de la participación de él", concluyó.

En lo que va del año, se han registrado 32 femicidios consumados, 247 femicidios frustrados y 53 femicidios tentados, de acuerdo con el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).