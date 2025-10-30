Rodadas de motos: En qué consiste el fenómeno extranjero que preocupa al Gobierno en vísperas de Halloween

30 oct. 2025 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció una serie de medidas para evitar una rodada de motos no autorizada durante este fin de semana largo de Halloween en la Región Metropolitana.

Se trata de una tradición en la que cientos de motociclistas y sus acompañantes se disfrazan y recorren las calles en caravana, a veces realizando piruetas a alta velocidad y con fuerte música.

Aunque estas rodadas son comunes en Colombia, Venezuela y México, en los últimos años han ganado fuerza en Chile debido a la gran migración de ciudadanos provenientes de esos países, principalmente en Santiago.

Sin embargo, han generado molestia y temor entre los vecinos de la capital, ya que los motociclistas no respetan las normas de tránsito y provocan congestión vehicular. Por ello, el Gobierno advirtió que se realizarán controles de identidad, migratorios y vehiculares durante el fin de semana.

¿Qué dijeron desde el Gobierno por las rodadas de motos?

El lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que "lamentablemente el año pasado fue una realidad las famosas rodadas de motociclistas, y esto es algo que no podemos permitir en nuestro país. Estas rodadas han generado temor, han generado sensación de inseguridad porque no están permitidas".

"Queremos decirle a los motociclistas que traen estas prácticas culturales, que no son propias de nuestro país, que vamos a hacer aplicar la ley y que vamos a desarrollar todos los controles necesarios para que estos actos no se desarrollen en nuestros barrios, en nuestras calles, porque son actos temerarios", agregó.

La secretaria de Estado sostuvo que en la noche de Halloween "van a haber controles no solamente de identidad, sino que también control migratorio y, por cierto, el control de los papeles de los vehículos, en este caso, las motos que son usadas para estas rodadas".

"Esto va a ser un trabajo coordinado, es una agenda que se abordó en el comité policial por parte del ministro de Seguridad Pública (Luis Cordero), donde solicitó e instruyó a las policías preparar el despliegue para estos controles y en coordinación también con la PDI y el Ministerio de Transporte, va a haber un despliegue fuerte de control", añadió.

Vallejo aseguró que "hay mucha gente que ha lamentado tener que pasar y vivir estas experiencias que no son graciosas. Esto no es gracioso, genera temor, inseguridad y son cuestiones de orden público que acrecientan lamentablemente la sensación de inseguridad de nuestros vecinos y vecinas".

