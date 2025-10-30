Carabinero dispara a conductor que intentó atropellarlo con auto robado en Recoleta: Está en riesgo vital

30 oct. 2025 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros baleó a un conductor que intentó atropellarlo durante una fiscalización realizada durante la mañana de este jueves en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

Según información preliminar, la situación se originó a eso de las 10:30 horas en la intersección de las calles El Roble con La Conquista, luego de que efectivos policiales detectaran a un chofer que manejaba su auto de forma errática.

El coronel Mauricio Apablaza, de la Prefectura Radiopatrullas, detalló que se estaban realizando controles y de pronto "sale un vehículo contra el sentido del tránsito, el cual no mantenía sus placas patentes. Esta persona trata huir de Carabineros".

Auto tenía encargo por robo

Sin embargo, agregó, "Carabineros se coloca frente al vehículo y el conductor, sin tener ninguna posibilidad de evadir la fiscalización, se abalanza contra el carabinero. Él, al ver en peligro su integridad física, hace uso de su armamento de servicio en una oportunidad".

"Ignoramos la identidad y nacionalidad de la persona, está con riesgo vital, siendo intervenida en estos momentos en el Hospital San José. Después de realizar una serie de diligencias, se logra establecer que el vehículo mantenía encargo vigente por el delito de robo", sumó.

El coronel consignó que "afortunadamente, el carabinero no está con lesiones. La Fiscalía Centro Norte dispuso las diligencias especializadas por parte de personal de Labocar y OS9".