Hombre abatido por Carabineros en Pudahuel queda en riesgo vital: Habría intentado atacarlos con un fierro

30 oct. 2025 - 07:19 hrs.

¿Qué pasó?

En riesgo vital se encuentra un hombre abatido por personal de Carabineros durante la madrugada de este jueves en la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.

Según información preliminar, el individuo habría intentado atacar a los funcionarios con un fierro mientras llevaban a cabo la detención del conductor de un vehículo.

El procedimiento comenzó pasadas las 2:00 horas en la intersección de las avenidas Mapocho con Teniente Cruz, cuando el chofer de un automóvil trató de escapar al notar la presencia policial.

Herido está hospitalizado

Tras una persecución, el vehículo fue interceptado en Pablo Neruda con Luis Galdames, donde se logró detener al conductor. Sin embargo, una gran cantidad de personas se aglomeró en el lugar, intentando impedir la captura.

En ese contexto, apareció un hombre portando un fierro de entre 80 centímetros y un metro de largo, con el cual habría tratado de agredir a los efectivos. Ante esta situación, uno de los uniformados efectuó un disparo, hiriéndolo en el abdomen.

El lesionado corresponde a un ciudadano chileno con antecedentes penales, quien actualmente se encuentra internado en riesgo vital en el Hospital San Juan de Dios, bajo custodia de Carabineros.