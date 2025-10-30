Video viral muestra a conductor de 89 años irrumpiendo con su vehículo en clínica dental de Limache

30 oct. 2025 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un adulto mayor de 89 años irrumpió con su automóvil en una clínica dental de la comuna de Limache, en la región de Valparaíso. El accidente quedó captado en videos que se han viralizado en redes sociales durante las últimas horas.

En las imágenes, se aprecia al conductor estacionado frente al recinto de salud. De pronto, pierde el control del vehículo y acelera abruptamente, provocando serios daños en la clínica. De hecho, quedó incrustado entre la recepción y un box dental.

Afortunadamente, ni los trabajadores ni los transeúntes resultaron heridos. Sin embargo, en los registros audiovisuales se observa cómo dos personas se salvan por segundos de ser impactadas.

Las autoridades investigan las causas del siniestro y buscan esclarecer cómo el chofer perdió el control del automóvil. De todas formas, el adulto mayor tenía su licencia de conducir al día y la documentación del vehículo vigente. Además, habría asegurado que se hará cargo de los daños ocasionados.

"Los adultos mayores tienen un gran desarrollo de la educación vial"

El hecho reabrió el debate sobre hasta qué edad los adultos mayores están aptos para conducir. Al respecto, el abogado Neftalí Carabantes explicó a Meganoticias que "en Chile existen mayores requisitos para obtener o renovar la licencia de conducir en el caso de los mayores de 80 años".

"Tienen que rendir un examen de aptitud médica, donde básicamente se evalúa su capacidad de visión, su capacidad de audición, algunas capacidades motoras y también los tiempos de reacción", dijo, agregando además que "una vez al año, cada municipalidad tiene que realizar un examen tanto práctico como teórico respecto a las normas del tránsito".

"No olvidemos que los adultos mayores tienen un gran desarrollo de la educación vial, por lo tanto, en mi opinión, sería discriminatorio someterlos a más requisitos", zanjó tajantemente el experto.