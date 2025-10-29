Al menos dos casas afectadas deja incendio en Cerro Lecheros en Valparaíso

29 oct. 2025 - 20:31 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, un gran incendio se originó en cerro Lecheros, en la comuna de Valparaíso, donde al menos dos viviendas se han visto afectadas por el actuar de las llamas.

La situación ocurrió en el sector de Victoria Cueto, hasta donde se trasladó personal de emergencia, mientras que Chilquinta informó un corte de energía en la zona para facilitar las labores.

¿Qué se sabe del incendio en Cerro Lecheros?

Hasta el momento no se han informado las circunstancias en que se originó el fuego, el cual provocó que diez carros de Bomberos más un vehículo de apoyo se trasladaran hasta el lugar.

Los voluntarios al llegar inmediatamente comenzaron a trabajar en el control del incendio, para evitar que se propague a otros inmuebles.

Hasta el momento no se han reportado civiles ni bomberos lesionados a raíz de la emergencia.