Incendio fuerza evacuación de más de 200 personas desde edificio en Santiago

28 oct. 2025 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un voraz incendio afecta a un edificio residencial en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, durante la madrugada de este martes 28 de octubre. La emergencia obligó la evacuación de más de 200 vecinos, mientras que cerca de 80 voluntarios de Bomberos trabajan en controlar las llamas.

Las autoridades no reportaron víctimas fatales o lesionados vinculados al siniestro. Sin embargo, se constató el hallazgo de una persona fallecida, la cual habría muerto momentos antes del incendio a raíz de una enfermedad terminal.

De acuerdo a las primeras diligencias, se logró establecer que las llamas habrían iniciado al interior de un departamento a la altura del piso 12. Esto, alrededor de las 00:30 horas del martes, en la intersección de las calles Portugal con Santa Victoria.

La emergencia movilizó a 15 vehículos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, los cuales permanecen trabajando para controlar de forma definitiva el siniestro. Hasta ahora, se informó que las llamas dejaron con pérdida total a un departamento ubicado en el piso 12.

Finalmente, desde Bomberos descartaron que exista peligro de propagación del incendio a construcciones aledañas.

