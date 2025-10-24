Gran incendio en PAC: Inició en fábrica de muebles y se propagó a local de neumáticos

24 oct. 2025 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran incendio afecta durante la tarde de este viernes dos locales ubicados en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

El siniestro provocó una importante y densa columna de humo que al inicio fue visible desde distintos puntos de la capital.

Según información preliminar, el fuego comenzó pasadas las 12:00 horas en una fábrica de muebles que está atrás de la sucursal Goodyear Red Barrera, ubicada en avenida Carlos Valdovinos, cerca de la intersección con la Autopista Central.

Bomberos y Carabineros se encuentran en el lugar

Un amplio contingente de voluntarios del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur llegó al lugar para trabajar en contener las llamas.

Desde Carabineros señalaron que no hay personas heridas hasta el momento, e hicieron un llamado a los conductores a no movilizarse por el sector, debido a varios cortes y desvíos de tránsito.

Actualización (12:43) tránsito de Av. Viel al sur es desviado por Isabel Riquelme al poniente por procedimiento de Bomberos que trabaja en incendio en local. Prefiera alternativas #PAC https://t.co/Bx9WhmLCjX — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 24, 2025

¿Qué dice la Seremi de Salud por el humo?

A propósito de la emergencia y el humo, desde la Seremi de Salud entregaron las siguientes medidas preventivas y recomendaciones en su cuenta oficial de X: