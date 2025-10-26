Gran incendio afecta a cité en el barrio Yungay de Santiago: Un cilindro de gas habría originado el fuego

26 oct. 2025 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran incendio estructural se registra este domingo en un cité del barrio Yungay del centro de Santiago, el cual es atendido por varias compañías de Bomberos en García Reyes con Catedral.

En varios registros de redes sociales se aprecia una gran nube de humo y las autoridades han cortado el tránsito vehicular en el sector.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) reportó el despliegue de voluntarios de 16 compañías tras declarar la 3° Alarma de Incendio en la propiedad de dos pisos.

Desvíos de tránsito y restricción de pistas

En tanto, el Ministerio de Transportes informó de una "restricción de pistas en García Reyes con Catedral", pidiendo a los automovilistas a que "prefieran vías alternativas ante posibles desvíos por trabajo de equipos de emergencia".

De acuerdo a la información preliminar y las declaraciones de vecinos, el fuego habría comenzado por la explosión de un cilindro de gas. Por otro lado, las autoridades aún no han informado si existen personas lesionadas producto de la emergencia.

