Disturbios y barricadas marcan inminente desalojo de la toma Unión Sin Fronteras en Placilla

30 oct. 2025 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

Efectivos de Carabineros se mantienen desplegados durante la mañana de este jueves en el inminente desalojo de la toma Unión Sin Fronteras de la comuna de Placilla, en la región de Valparaíso.

El operativo policial comenzó poco antes de las 8:00 horas, sin embargo, aquello no impidió que algunas personas llevaran a cabo disturbios y barricadas como protesta por su descontento con la medida. Un hombre fue detenido, pero a raíz de que mantenía una orden pendiente.

De acuerdo con estimaciones, alrededor de 120 familias vivían en el asentamiento irregular desde 2022. La mayoría ha optado por abandonar el lugar pacíficamente, llevándose sus enseres en los últimos días.

¿Qué dijeron las autoridades por el desalojo de la toma de Placilla?

Yanino Riquelme, delegado presidencial regional de Valparaíso, señaló que "estamos cumpliendo un mandato de la justicia, de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ha determinado el desalojo de este terreno privado. Los propietarios han hecho todo el proceso para contar con el auxilio de la fuerza pública".

"Aquí ha habido un proceso de diálogo con los pobladores durante bastante tiempo. De hecho, este era un campamento que tenía alrededor de 120 familias y viviendas en su momento. Hace unos días, el catastro que nosotros realizamos ya había bajado significativamente a 75, aproximadamente. Ayer, en la última visita que hicimos, ya estamos hablando de que no quedaban más de 10, 15 viviendas", agregó.

La autoridad dijo que "en un principio hubo algunas barricadas, pero se despejaron rápidamente. Eso no ha limitado el hecho de que seguimos dando las facilidades a la gente para que pueda retirar todos sus materiales, sus enseres", y aseguró que se apoyará "a todas las familias con albergue transitorio, con todos los equipos sociales, con los equipos de migraciones (...) siempre con apego a los derechos fundamentales de la persona".

Ahora resta que el propietario "tome las medidas del caso, tiene que asegurar que el perímetro se cierre. Ellos tienen que llegar en un poco tiempo más, deberían llegar con maquinaria y con algunos materiales para poder hacer el cerco. Nosotros vamos a hacer el desalojo y le vamos a hacer entrega del terreno", concluyó.