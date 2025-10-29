Robaron un celular mientras compartía ubicación: Persecución por Santiago termina con cuatro detenidos

29 oct. 2025 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo a cuatro asaltantes durante la mañana de este miércoles, tras desplegar una persecución por el robo de un teléfono celular a una conductora en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

El asalto ocurrió a eso de las 7:00 horas en la intersección de las avenidas Santa Rosa y Santa Isabel, cuando la banda quebró la ventana de un automóvil con dos ocupantes con el fin de sustraer un teléfono.

Acto seguido, el grupo escapó a bordo de un vehículo por distintas arterias de la capital, sin embargo, no contaban con que el celular estaba compartiendo su ubicación en vivo.

Gracias al GSP, Carabineros desplegó una persecución que permitió atrapar a los ladrones en calle Isabel Riquelme, en la comuna de San Miguel. Se trataba de cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana.

¿Qué dijeron desde Carabineros?

El comandante Pedro Olguín, de la 4° comisaría de Carabineros de Santiago, detalló al matinal Mucho Gusto que la víctima "llega a la unidad policial y manifiesta que se encontraba justo compartiendo ubicación en tiempo real".

Eso permitió que los efectivos "tuviesen conocimiento por donde se movilizaban los sujetos. Es así que Carabineros logra divisar el vehículo, inicia un seguimiento controlado y logra la detención de estos cuatro sujetos".

Durante la detención, Carabineros incautó a los asaltantes cinco teléfonos celulares, dólares en efectivo, un arma blanca, dos billeteras, un reloj y audífonos, todo aparentemente robado.